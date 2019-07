Cecilia Salvai, la calciatrice della Juve si è sposata col suo Marco Borgese

Martedì 16 Luglio 2019, 14:34 - Ultimo aggiornamento: 16-07-2019 15:13

Solo un terribile infortunio ha impedito adi far parte della spedizione azzurra ai recenti Mondiali di calcio in Francia. La calciatrice della Juventus e della nazionale femminile, però, ha potuto consolarsi a livello personale: domenica scorsa, infatti,hail suo fidanzato,Le nozze sono state celebrate con una grande cerimonia in provincia di Asti., 25 anni, ha coronato il suo sogno d'amore con Marco, calciatore dilettante e membro dello staff della squadra femminile della Fortitudo Mozzecane.Aldi, ovviamente, non potevano mancare tante compagne della Juventus e della nazionale: da, passando pere un'affascinante. Fiori d'arancio, ma a forti tinte azzurre...