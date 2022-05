Cesara Buonamici oggi sposa: matrimonio con Joshua Kalman a Fiesole, gli ospiti vip

Fiori d'arancio per Cesara Buonamici. Oggi lo storico volto del Tg5 è convolata a nozze con il compagno Joshua Kalman a Fiesole, Firenze. A officare il rito civile la sindaca nonché amica della coppia Anna Ravoni, che in una delle sale del palazzo comunale ha unito in matrimonio la giornalista e il medico di origini israeliane, legati sentimentalmente da 24 anni.

APPROFONDIMENTI FIORI D'ARANCIO Cesara Buonamici si sposa: dopo 24 anni di fidanzamento la... IN PREGHIERA Cesara Buonamici, la giornalista parla della sua fede a Verissimo:... FIRENZE Firenze, presa la banda dei Rolex: rapinarono la giornalista Cesara...

La coppia ha scelto di giurarsi eterno amore proprio a Fiesole in quanto città natale della giornalista, la quale ha dichiarato: «Questo è il posto giusto per il nostro matrimonio».

La cerimonia ha visto la partecipazione di pochi intimi amici, tutti ospiti vip. Tra gli altri, il direttore del Tg5, Clemente Mimun, che ha immortalato il lieto evento in alcuni memorabili scatti condivisi su Twitter, il principe Emanuele Filiberto, l'allenatore Cesare Prandelli, l'imprenditore fiorentino Mario Luca Giusti, il generale Leonardo Tricarico e il fotografo Massimo Sestini.

Alle celebrazioni di oggi seguirà mercoledì un ricevimento in grande stile per un centinaio di persone alla Terrazza Borromini a Roma.