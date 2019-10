Vuoi diventare come Chiara Ferragni? Da oggi puoi, nasce un corso di laurea per influencer

Giovedì 10 Ottobre 2019, 17:10 - Ultimo aggiornamento: 10-10-2019 17:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I tempi cambiano e le Università si adeguano.A lanciare questa novità è l’Università telematica E-campus, la stessa che ha come testimonial, negli spot recentemente in rotazione tv,- spiegano sul sito web dell'università - fornisce le competenze e gli strumenti necessari per affrontare adeguatamente quello che potremmo definire il nuovo marketing, quello social, “influenzale”, che sta progressivamente scalzando il marketing tradizionale. La figura dell’influencer, pur non risultando una professione attualmente regolamentata, è sempre più richiesta da aziende, marchi commerciali e agenzie pubblicitarie, proprio per la capacità di veicolare messaggi al proprio pubblico che la riconosce come “opinion leader” credibile e affidabile».Il percorso di studi per diventare la nuovaoppure Mariano di Vaio, Andrea Melchiorre (così non scontentiamo il pubblico maschile), ha una durata triennale e un piano di studi che a ben vedere non si discosta poi così tanto da quello tradizionale utilizzato per le facoltà di Scienze della Comunicazione.