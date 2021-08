Chiara Ferragni e Fedez a Capri, cena in limonaia da Paolino con un dolce creato al momento

Si ferma a Capri per una sera una delle coppie più glamour dell’estate 2021, quella formata dalla bionda influencer Chiara Ferragni e dal marito Fedez sbarcati sull’isola azzurra dal loro yacht Ethna sulla strada del ritorno dalla Sardegna prima di dirigersi in Costiera Amalfitana per proseguire il loro viaggio nell’estate italiana.

Un ritorno sull’isola che è stato festeggiato al ristorante da Paolino dove la coppia è stata accolta dal Lino, patron del locale e dalle nipoti Arianna e Micaela. Il benvenuto all’ingresso dell’iconica Limonaia del locale è stato accompagnato dalla musica del mandolino di Alberto, poi la cena con le specialità della casa al gusto di limone preparate da chef Lino prima della sorpresa finale, un dolce celebrativo del ritorno creato all’istante da Gianmario Leonetti, chef patissiere del locale. Il tutto immortalato negli immancabili selfie con i due particolari ospiti e nelle storie instagram dei Ferragnez.