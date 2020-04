Chiara Ferragni, Fedez fa infuriare la moglie. «Ogni volta che succede si ingelosisce...». L'amore non è bello se non è litigarello. Lo sanno bene i Ferragnez che con le loro stories di vita familiare stanno tenendo compagnia ai milioni di follower in quarantena.

Ultimo battibecco, in ordine di tempo, riguarda un "attacco di gelosia" di Chiara Ferragni nei confronti del marito Fedez. Ma andiamo con ordine. Qualche settimana fa, il rapper ha creato un video sulla sua quarantena in famiglia utilizzando la sigla di Friends. Da quel momento Jennifer Aniston avrebbe iniziato a seguirlo e a mettere like ai suoi post. Cosa che, a detta di Fedez, non avrebbe fatto piacere all'influencer. «Ogni volta che Jennifer Aniston mi mette like - dice ironico Fedez - Chiara si ingelosisce. In realtà Jennifer Aniston mette like solo ai post con Leone». Replica Chiara Ferragni: «Allora è una bimba di Leone».

Non è tutto. Proprio oggi l'ex moglie di Brad Pitt avrebbe rimesso like a Fedez e lui avrebbe preso in giro la moglie in una story su Instagram. «Sai chi mi ha appena messo like? - chiede il rapper porgendo alla moglie un microfono giocattolo - Jennifer Aniston. Sbem». E lascia cadere il microfono in segno di sfottò. Lo sguardo di rimprovero di Chiara Ferragni è più eloquente di mille parole. Le fan: «Chiara una di noi».

Ultimo aggiornamento: 23:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA