Chiara Ferragni e il seno «stretto» nella foto, la geniale risposta ad una fan su Instagram

Chiara Ferragni posa in lingerie per pubblicizzare, su Instagram, i leggings che portano il suo nome, ma un aspetto della foto non sfugge ai fan. In molti, infatti, si sono chiesti perché posare in reggiseno, ma non solo. GLi utenti che seguono Chiara Ferragni sono sempre molto attenti e pungenti nei loro commenti nei confronti dell'influncer. E - sotto la foto in lingerie - spuntano domande curiose, soprattutto riferite al seno di Chiara Ferragni.

Una fan della influencer e moglie di Fedez ha commentato con una domanda la foto: «Ma perché stringe le tette per far vedere che le hai più grandi, quando invece poi non hai nulla?». Un interrogativo spiazzante, che forse una influencer non proprio 'maggiorata' avrebbe potuto eludere facilmente. Chiara Ferragni, però, ha dimostrato di saper essere brillante e autoironica.

«Sono tattiche di chi porta una seconda», ha scritto la influencer in risposta al commento della fan. Come se non bastasse, Chiara Ferragni ha pubblicato uno screenshot su Instagram Stories, scherzando così: «Solo chi non ha le tettone può capire...».

