Chiara Ferragni, il selfie in casa dopo la messa in piega. I fan notano un dettaglio: «C'è una scritta porno...»

Chiara Ferragni, il selfie in casa dopo la messa in piega. Ma i fan notano un dettaglio: «Ma c'è una scritta porno...». Oggi, l'imprenditrice digitale ha condiviso su Instagram uno scatto casalingo, che ha fatto immediatamente il giro del web.

Nell'immagine, Chiara Ferragni - che indossa un top e una camicia a quadri - mostra ai follower la sua messa in piega appena fatta. «Best blow-dry» ovvero miglior piega commenta l'influencer. Ma qualcosa nella traduzione di Instagram va storto. Alcuni follower spingono il tasto traduci per capire cosa avesse scritto la loro beniamina. E grande è lo stupore quando la didascalia in italiano appare così «Miglior pom***». Immediati i commenti divertiti: «Era un messaggio per Fedez?». E ancora: «Ma è un messaggio porno?».

Appena si accorge dell'inconveniente, Chiara Ferragni posta nelle stories la traduzione hot e commenta divertita: «Bisognerà cambiarla...». L'imprenditrice digitale ha inserito il trattino tra i termini blow e dry e adesso toccando il tasto "traduci" appare «Miglior piega». Contrattempo risolto.

Intanto, cresce l'attesa per la nascita della secondogenita di casa Lucia-Ferragni. Il nome della bimba è ancora top secret. Ma sono tante le ipotesi dei follower. Tra i più accreditati, Rachele, nome scelto per la bambola di Leone. Che sia un modo per abituarlo all'arrivo della sorellina? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 21:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA