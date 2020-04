Chiara Ferragni posta una story su Instagram, Fedez s'infuria: «Perché l'hai fatto?». I Ferragnez continuano a tenere compagnia ai fan in quarantena con una serie di stories sulla loro vita familiare. E non mancano i battibecchi. L'artista milanese ha chiesto spiegazioni alla moglie per una story che non avrebbe apprezzato. Ma andiamo con ordine.

Dopo la "scenata di gelosia" di Chiara Ferragni per i like di Jennifer Aniston ai post di Fedez, adesso è il turno del rapper. L'influencer infatti ha postato sul suo profilo Instagram il video di un ballerino muscoloso impegnato in una coreografia a petto nudo. Immediata la reazione di Fedez. Il cantante entra nella stanza-palestra dove Chiara Ferragni si sta allenando e le chiede: «Ma hai appena postato il video di un ragazzo muscoloso? Ma perché?».

Lei entusiasta replica: «Sì perché balla benissimo e vorrei imparare il suo balletto su Tik Tok, ma non li leggi i post?». Fedez risponde ironico: «No, non mi interessa a tal punto. Volevo solo sapere se era un modo per dirmi che non sono abbastanza muscoloso...». Poi chiude la porta e se ne va. Alla prossima puntata di casa Ferragnez.

Ultimo aggiornamento: 22:15

