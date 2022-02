Claudio Santamaria e Francesca Barra, è nata la figlia: «Innamorati». Ecco il particolare nome scelto dai neogenitori

Claudio Santamaria e Francesca Barra sono diventati genitori: «Innamorati». Con questo post l'attore annuncia la nascita della bambina. La piccola si chiama Atena, come la dea della sapienza, delle arti e delle strategie belliche. La giornalista e l'attore avevano rivelato a Silvia Toffanin in una puntata di verissimo di essere in dolce attesa quando francesca era al quinto mese di gravidanza. La coppia è sempre stata molto riservata e i primi a mostrare le foto della Barra con una "pancina" sospetta furono i fotografi del settimanale Chi attraverso la pubblicazione di scatti dei due in barca, mentre l'attore baciava teneramente il pancione della donna.

APPROFONDIMENTI FIORI D'ARANCIO Enock Balotelli sposa la sua Giorgia. Super Mario testimone GOSSIP Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è ritorno di fiamma: lei... SOCIAL Gigi D'Alessio, la compagna Denise Esposito rompe il silenzio: il...

Claudio Santamaria e Francesca Barra sono diventati genitori

Claudio e Francesca qualche settimana fa poi sono stati ospiti del salotto di Verissimo e avevano rivelato di aspettare una bambina, ma nulla di più. Sul nome non si erano lasciati sfuggire nulla se non che avrebbe avuto a che fare con la mitologia. Ed ecco oggi svelato anche il nome: la figlia di Claudio Santamria e Francesca Barra si chiama Atena.

Francesca Barra e Claudio Santamaria, la figlia è positiva: «Ma noi siamo negativi». E posta la foto su Instagram

Il post

Entrambi i genitori pochi minuti fa sui rispettivi profili instagram hanno postato una dolce foto in cui tutti e tre si tengono per mano, a cornice una semplice frase ma piena di significato: «È nata la nostra Atena, mamma e papà innamorati». Auguri ai neogenitori