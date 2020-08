Mare, sole e buona cucina: Emma Marrone continua la sua vacanza caprese

Continua la vacanza da single Emma Marrone, la cantante pop rock made in Italy, amatissima da gli under 30, che ha scalato la vetta del successo con il suo motivo “Amami”. La star dei concerti, che ha esordito anche come attrice nel film “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino di recente uscito nelle sale cinematografiche. Si sta godendo un relax tutto mare, sole e buona cucina e nella limonaia del ristorante Da Paolino ha salutato i proprietari Lino con le nipoti Micaela ed Ilaria proprio sotto uno dei pergolati dove si trovano gli alberi di agrumi che hanno fatto del ristorante una vera icona dell’isola. Poi all’Anema e Core, dove Emma è di casa, dove si è esibita sul palco con Gianluigi Lembo in una performance con i suoi pezzi più classici del suo repertorio. © RIPRODUZIONE RISERVATA