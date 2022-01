GFVip, Fabrizio Corona e il flirt con Giacomo Urtis? La risposta social: «Amore.. Era un segreto!»

Al Grande Fratello Vip il recluso Giacomo Urtis parla di una sua passata relazione sentimentale che gli è rimasta nel cuore. Dai particolari del racconto sembra che il chirurgo dei vip faccia riferimento a Fabrizio Corona, come notato anche da un'attentissima Sophie Codegoni. L'ex re dei paparazzi non ha mancato di commentare la cosa attraverso i social.

Giacomo Urtis (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Giacomo Urtis flirt con Fabrizio Corona?

Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip racconta una sua passata relazione sentimentale e dai particolari confidati ai coinquilini sembra faccia riferimento a Fabrizio Corona: «Non ne ha mai fatto mistero – ha svelato - Secondo te chi mi ha presentato il mondo? In aeroporto ho visto questo braccio tatuato… ci siamo presentati e mi ha portato a Milano. Io non volevo viverci ma è stata la mia fortuna».

A voler maggiori particolari Sophie Codegoni: «Quando venivi a cena lì infatti vedevo che vi baciavate, ma sai noi ci salutiamo tutti baciandoci in bocca, non pensavo... Oh my God! Giura!», a cui Urtis ha prontamente risposto: «Ma perché tu ci sei stata relativamente poco. Io sono uno dei pochi negli anni ad essere sempre rimasto li. Lui è stato l’amore della mia vita».

Il post su Instagram di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona risponde con un post social

Il popolo social è impazzito, con molti utenti che pensano che sia stato già tutto deciso in precedenza, dato che in caso contrario difficilmente il chirurgo si sarebbe lasciato sfuggire tali confidenze ad alta voce. E nel mentre Fabrizio Corona, sembra per nulla turbato dalla "rivelazioni" e il successivo tam tam sulla rete, ha ironicamente commentato la cosa da suo account Instagram. Fabrizio ha condiviso una foto in cui abbraccia Urtis, accompagnata dalla scritta: «Amore mio grande, unico e solo. Era un nostro segreto. Dai…».