Belen, l'accusa choc di Nina Moric: «Perché hai fatto questo a mio figlio Carlos?»

Nina Moric e la pesantissima accusa mossa a Belen Rodriguez sui social. L'ex moglie di Fabrizio Corona, infatti, è furiosa con la showgirl argentina dopo quanto rivelatole dal figlio Carlos.

Su Instagram Stories, infatti, Nina Moric ha pubblicato una chat con il figlio avuto da Fabrizio Corona. Carlos, che in quel momento si trovava lontano dalla madre, aveva scritto: «Belen mi ha fatto bere, voleva fami fumare, mi ha baciato in bocca. Voleva che la baciassi in bocca pure mio padre. Belen è una cretina, portami via da questo paese, voglio stare con la mamma. Mi manchi!».

A quel punto, nella 'storia' successiva, Nina Moric menziona direttamente Belen Rodriguez e l'accusa diventa ancora più circostanziata, con tanto di data in cui sarebbe avvenuto il tutto. «Sei una madre come me, ti chiedo soltanto perché hai fatto questo a mio figlio il 23 dicembre... Sei madre!», scrive Nina Moric. La modella e showgirl di origini croate poi aggiunge: «Non dobbiamo odiare chi fa cose sbagliate o dannose; ma con compassione devi fare il possibile per fermarli, poiché stanno danneggiando se stessi. Così come, nel profondo inconscio, soffrono per le loro azioni».

Sempre su Instagram Stories, Nina Moric pubblica poi lo screenshot che mostra la durata di una telefonata avuta con il figlio questa mattina: 42 minuti. Segue poi una foto di Carlos Corona insieme al calciatore del Milan, Alexis Saelemaekers, ed un nuovo commento della stessa Nina Moric: «L'amore di una madre per suo figlio è come nient'altro al mondo. Non conosce legge né pietà. Osa ogni cosa e schiaccia senza pietà tutto ciò che si trova nel suo cammino».

Dal canto suo, almeno in pubblico o sui social, Belen Rodriguez finora non ha replicato alle accuse di Nina Moric.