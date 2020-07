Fabrizio Corona, Nina Moric festeggia il compleanno. Video d'auguri col figlio Carlos: «Un mondo di bene»

Ultimo aggiornamento: 20:33

Un messaggio dialla exin compagnia del figlio Carlos. Nel giorno del compleanno di Nina Moric, il suo ex marito Fabrizio Corona le ha dedicato un tenero post di auguri dal suo account Instagram.Fabrizio Corona, assieme al figlio Carlos che sta trascorrendo del tempo con lui, hanno realizzato un breve video, della durata di circa un minuto, poi postato dal suo account. Nel messaggio parole tenere da parte del suo ex, che oltre ad elogiarla come donna e per come ha superato le difficoltà della vita ha aggiunto un significativo “Ti voglio un mondo di bene”.Anche Carlos ha voluto salutare la mamma e aggiungere “Anche io ti voglio bene, più di quanto tu possa immaginare”. Felicissima naturalmente la Moric che ha ricondiviso il post dalle stories suo account social.