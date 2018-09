Fabrizio Corona provoca Selvaggia Lucarelli: «In Rai non ti hanno dato quanto chiedevi? Perché non ti vogliono»

Mercoledì 12 Settembre 2018, 13:09 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2018 13:10

Fabrizio Corona provoca Selvaggia Lucarelli e le lancia un'altra delle sue frecciatine. Che tra i due non scorra buon sangue è cosa nota, così l'ex re dei paparazzi non manca di fare riferimento all'opinionista in una delle sue Instagram stories dal tono decisamente pungente e provocante.«Dici che mi pagano profumatamente? Ma come lo sai? Hai un documento? Hai le carte? Per una volta!!», esordisce Fabrizio che accusa la Lucarelli di essere in cerca di notorietà e che per averla "usa" lui parlando, sempre secondo l'opinione di Corona, di cose che non corrisponderebbero alla realtà. Poi attacca in modo provocatorio: «Ho letto che la Rai non ti ha dato il budget richiesto per Mara Venier. Sai ti insegno una cosa: quando ti vogliono in tv i soldi li trovano sempre. Sempre! Quando ti vogliono...».Corona poi provoca concludendo: «Ti aspetto a un mio stage. Ti regalo anche carta e penna perché immagino tu non sappia cosa siano». Chissà se Selvaggia raccoglierà la provocazione.