Federico Fashion Style, Rolex rubato a Milano: «Sono stati due nigeriani». In lacrime su Instagram: «Era un regalo di Valeria Marini»

Domenica 11 Agosto 2019, 10:50 - Ultimo aggiornamento: 11-08-2019 10:55

Lacrime e rabbia per Federico Fashion Style . Federico Lauri, il parrucchiere dei «vip» più famoso di(hair stylist del noto programma Il salone della meraviglie)è stato derubato del suo orologio Rolex in Corso Como, a«due nigeriani».ha raccontato in alcune storie sulo spiacevole episodio, tra le lacrime. «Un tizio nigeriano si è avvicinato e nella frazione di un secondo mi ha strappato il Rolex dal braccio!», ha spiegato. Poi, ha riversato tutta la sua rabbia sugli autori del gesto. «Questa gente deve tornare al proprio paese! Vergogna! Senza parole! Oltre la paura, anche il valore affettivo dell’orologio. Me lo aveva regalato Valeria Marini ! Io chiedo solo giustizia per questa gentaglia che gira! Vergogna».Commenti che hanno scatenato l'ira del web e non solo, tanto da costringere l'hair stylist a togliere post e storie. «Brutto idiota che senso ha specificare la nazionalità del ladro? Se era milanese ti rodeva meno? Compratene uno tuo anziché piangere da Valeriuccia per fartene regalare un altro! Un ladro che lo ruba ad un altro ladro», gli scrive Anna su Instagram.«Un personaggio pubblico come te (purtroppo), non dovrebbe aizzare l'odio e il razzismo. Ragiona prima di mettere una foto con quella didascalia e poi cancellarla perché si è fatta una figura di m...», commenta un'altra ex fan.Una polemica che è montata ora dopo ora, coinvolgendo anche Gabriele Rubini, in arte(che in questi giorni è salito sulla nave Open Arms colma di migranti e in attesa di autorizzazione per lo sbarco).«Come sapevi che era nigeriano?» - scrive Chef Rubio commentando il post poi rimosso -Parli il nigeriano? Riconosci i nigeriani dalle caratteristiche fisiche? Ah ok... i negri essendo tutti uguali uno vale l’altro... capisco. Se vuoi la mia, secondo me non era manco nero ma non è neanche questo il problema. Il problema è che te sei messo in posa da stronzo a fa la vittima per raccogliere like e sta cosa non ti fa per niente onore. De gente brutta ce n’è tanta in giro e te sei il capo».