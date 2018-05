Mercoledì 23 Maggio 2018, 16:14 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 16:18

Il lorocome il Royal Wedding di sabato scorso, ma sarà certamente seguito da migliaia, se non milioni, di fans: parliamo di, fashion blogger di fama internazionale, e del cantante, che hanno scelto la data delle nozze che si terrà a Noto, in Sicilia.Chiara e Fedez si scambieranno gli anelli il prossimo 1° settembre, notizia anticipata da Verissimo e Vanity Fair: secondo le indiscrezioni, la cerimonia sarà in stile Coachella, il festival californiano noto per i tanti vip tra gli spettatori e per le esibizioni di artisti alternativi. Intanto la coppia, in attesa di ultimare i lavori nella nuova casa di Milano, si è sistemata in una suite di un hotel milanese.