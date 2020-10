Fedez, Chiara Ferragni per il suo compleanno non bada a spese: regala 15mila euro in giocattoli

Chiara Ferragni ha regalato a Fedez nel giorno del suo trentunesimo compleanno qualcosa di speciale e originale. L'unica consolazione per il cantante, che ha rispettato il divieto di organizzare una festa a casa. «Fortunello», ha scherzato Fedez ieri mattina ricordando che il decreto era appena entrato in vigore. Ci ha pensato la moglie a fargli trascorrere una giornata all'insegna della spensieratezza. L'imprenditrice digitale ha regalato al marito una serie di giocattoli costosissimi. Si calcola che abbia speso 15mila euro.

Si tratta di due personaggi in vinile raffiguranti Pinocchio e Astro Boy, un personaggio dei fumetti noto negli anni 80. Le statuine sono opere d’arte dell’artista Kaws, il designer americano che rappresenta i personaggi in modo da enfatizzarne la loro timidezza o impotenza con le x sulle mani o sugli occhi. I giocattoli hanno ovviamente scatenato i followers. C'è chi non tollera l'ostentazione in un periodo di ristrettezze economiche e c'è chi difende la coppia sottolineandone le iniziative benefiche.

I Ferragnez possono permettersi questo e altro, ma anche le parole scelte per gli auguri social hanno un valore. «Il più felice compleanno al mio eterno amore, l'unico e il solo. Ti amo per sempre...», ha scritto l'influencer. Chiara ha anche aggiunto di essere orgogliosa di questa famiglia in crescita. La coppia aspetta il secondo figlio e pochi giorni fa ha annunciato che si tratta di una bambina, una sorellina per Leone.

Ultimo aggiornamento: 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA