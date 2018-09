Ferragnez, Giovanni Ciacci contro Chiara Ferragni: «Ne deve mangiare di cereali di sottomarca per sembrare Grace Kelly»

Sabato 1 Settembre 2018, 20:03 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 20:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e la frecciatina contro. Neanche nel giorno delle nozze, Gio Gio - costumista, capotutor di Detto Fatto ed ex concorrente di Ballando con le Stelle - rinuncia a lanciare una stoccatina al suo "bersaglio preferito", la neosposa di Fedez.Gio Gio - che nel corso della passata stagione diha sempre bacchettato Chiara per i suoi outfit stravaganti - subito dopo il sì ha postato una foto della sposa sulle stories di Instagram e ha scritto: «Ne deve mangiare di cereali di sottomarca per sembrare... E sono stato buono! Auguri e ora anche basta!».E sulla foto delle damigelle ha chiosato: «Per le pagelle delladovete aspettare lunedì 10 settembre alle 14». Gio Gio dà appuntamento a Detto Fatto e su Chiara e company probabilmente ne sentiremo delle belle.