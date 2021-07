Da Chiara Ferragni a Diletta Leotta e Zoe Saldana, le vacanze italiane dei vip dalla Puglia alla Toscana

Mete turistiche prese d’assalto, questa estate, anche dai Vip, ovvero quelle “persone molto importanti” che tutti, per una ragione o per l’altra, conoscono e riconoscono. Vacanze in Salento e Sud della Puglia per la influencer top Chiara Ferragni, che non perde occasione per mostrarsi prima a passeggio nella zona di Fasano e Ostuni, poi mentre addenta una pizza in una masseria di lusso, e poi in relax in un’altra struttura top dalle parti di Monopoli.

Ha scelto Forte dei Marmi, Beatrice Valli, altra influencer molto attiva su Instagram, che ha acquistato popolarità grazie alla partecipazione Uomini e Donne dove ha incontrato il suo attuale compagno Marco Fantini. Anche lei, come la Ferragni, si sposta con figli al seguito.

Vacanze molto in movimento per Diletta Leotta, che prima si fa fotografare a Capri in barca, e poi durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia all’Europeo con il compagno Can Yaman per comparire infine, sola, in piscina in Sardegna, e in acqua con il cagnolino (molto invidiato dagli utenti) di nome Brando.

Michelle Hunziker è comparsa a sua volta con lary Blasi e Nicola Savino in Sardegna, con un post giustamente entusiasta: “Finalmente insiemeeeeee!!!Gruppo giusto nel posto giusto!!!! Un bacio da tutti noi!”

Elisabetta Gregoraci (ma dove sarà veramente), è apparsa in Versilia, a Forte dei Marmi, e anche nella Baia del Mulino d’Acqua, in provincia di Lecce. Zoe Saldana è stata invece avvistata assieme al marito italiano Marco Perego e ai loro tre figli in Liguria. L’attrice di “Avatar” e “I guardiani della galassia” ha anche condiviso un post in barca, con il loro bambino al timone, dal semplice titolo “la dolce vita”.

Vacanze italiane in barca, a zonzo lungo la costa tirrenica, per Samuel L. Jackson, avvistato a Porto Cervo, ad Amalfi e in Liguria. “Potrei essere un pirata”, chiosa in un hashtag.