Flavio Briatore, ecco la figlia Leni: la prima volta sui social. La foto della famiglia "allargata"

Flavio Briatore presenta per la prima volta sui social la figlia Leni Klun. Infatti, l'imprenditore piemontese, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in vacanza a Capri con la "famiglia allargata". Nello scatto, insieme a lui, è presente l'ex moglie, Elisabetta Gregoraci, il loro figlio, Nathan Falco, e la figlia Leni. In questo periodo stanno trascorrendo, tutti insieme, giornate di relax tra cene e pranzi in barca e in ristorante. Ma vediamo chi è la figlia "segreta" di Briatore...

Leni, la figlia di Flavio Briatore

Il suo vero nome è Helene Boshoven Klum, nata il 4 maggio 2004 dalla relazione vissuta con la top model Heidi Klum. Leni è stata poi adottata dall'ex marito della madre, il cantante Seal. Briatore si è sempre rifiutato di fare il test del Dna e non ha mai riconosciuto la figlia, mantenendo però, in tutti questi anni, un legame stretto con lei e la modella tedesca. Non è la prima volta che Flavio passa del tempo con Leni, in un'intervista a La Repubblica aveva raccontato di aver trascorso anche le scorse vacanze estive con la figlia, la mamma Heidi, in compagnia di suo marito e i loro figli, la Gregoraci e Nathan.

Briatore, inoltre, aveva spiegato che Nathan è felice di avere una sorella e che logicamente ha un rapporto diverso con Falco, che lo vede crescere quotidianamente, rispetto a Leni che è distante, ma non per questa ragione la ama di meno. Briatore ha svelato al figlio di avere una sorella solo qualche anno fa, ma lui lo ha spiazzato rivelandogli che ne era già al corrente, ma attendeva fosse il padre a fare il primo passo.

La foto è diventata virale in poche ore, tantissimi i commenti di apprezzamento per questa bella reunion di famiglia, anche se, per alcuni, è ennesimo motivo di critica nei confronti di Flavio Briatore...