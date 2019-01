Francesco Totti e Ilary Blasi, relax in famiglia alle Maldive

Giovedì 10 Gennaio 2019, 15:07 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2019 17:12

Prosegue la vacanza di Francesco Totti e Ilary Blasi alle Maldive. L'ex capitano, ed ora dirigente della Roma, insieme alla moglie, conduttrice Mediaset, si stanno godendo un periodo di relax con i loro tre figli.Il settimanale di gossip Chi ha paparazzato la coppia mentre passa il tempo nelle spiagge paradisiache delle Maldive. Francesco Totti e Ilary Blasi si dedicano principalmente alla piccola Isabel, la loro terzogenita, anche perché Cristian e Chanel sono ormai cresciuti e iniziano a reclamare una certa autonomia. In spiaggia, Francesco e Ilary giocano insieme alla loro bimba, nata due anni fa.Immagini, quelle di Chi, che raccontano una famiglia felice e due genitori, molto famosi ed amati, che si dedicano ai figli. Una pausa molto piacevole, prima di tornare ai rispettivi impegni: Ilary, alla conduzione dei programmi Mediaset, e Francesco, in tribuna e non solo, a rappresentare la sua squadra del cuore, di cui è diventato il giocatore più leggendario della storia.