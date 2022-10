Antonino Spinalbese parla del papà morto suicida: «Mi ha sconvolto la vita»

Antonino Spinalbese decide di aprirsi con gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip e condivide uno dei ricordi più dolorosi e drammatici della sua vita. L'ex compagno di Belen Rodriguez si è confidato con Luca Salatino e ha parlato della morte del papà, avvenuta quando lui aveva 17 anni e che ha descritto come una ferita sempre aperta: «Non ci potevo credere».

Cosa ha detto

«Io non litigavo mai con mio padre e invece ci ho discusso giusto qualche giorno prima, non ricordo neanche il motivo. Poi il 15 gennaio mia madre, presa da un'estrema paura, mi sveglia dicendomi che mio padre è morto. Mi ha praticamente sconvolto la vita», ha raccontato Antonino Spinalbese.

Poi, ha speigato le cause della morte confessando che il papà si è tolto la vita: «Mio padre si è suicidato, siamo entrati a casa sua e c'era uno stato folle, mio padre era andato in depressione ma nessuno se ne è accorto. Il fatto che lui mi abbia comunque trasferito delle leggi di vita che ha sempre avuto, di felicità, di estrema calma, freddezza, era totalmente inspiegabile. Non solo era assurdo che non c'era più, era ancora più assurda la causa», ha chiosato Spinalbese con la voce rotta dal pianto.