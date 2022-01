Giovanni Ciacci, confessione choc: «Sono stato con l’uomo di una mia collega»

Tutti gli uomini di Giovanni Ciacci. Difficile contarli, almeno stando alle dichiarazioni dello stylist, che pochi giorni fa ha svelato alcuni retroscena piccanti sulle sue precedenti relazioni. Oltre a uomini di potere, portavoce, portaborse e ministri, il costumista ha confessato di avere avuto una storia con il compagno di una collega, poco prima dello scoppio della pandemia.

«Non sono mai stato così sereno come oggi e la cosa che mi rende più felice è vedere una certa fierezza negli occhi di mia madre – ha esordito Giovanni Ciacci in un'intervista al settimanale Chi, prima di parlare della propria intimità –. Vuole sapere che rapporto ho con il decalogo del buon cristiano? Sono un peccatore. Il mio peccato più grande? Ho rivisitato il nono comandamento ('Non desiderare la donna d’altri', ndr). Ecco, io per molto tempo ho desiderato l’uomo delle altre. Ho sempre ottenuto tutto».

La passione segreta di Giovanni Ciacci

Senza fare nomi, Giovanni Ciacci ha rivelato un avvenimento scabroso risalente a oltre due anni fa, quando intraprese una relazione con il compagno di una collega. Tra loro scoppiò subito «una passione segreta, conturbante e struggente, durata diverso tempo». Una di quelle storie che, secondo l'artista, nemmeno l'autrice di 50 sfumature di grigio E.L. James avrebbe mai potuto immaginare.

La confessione del tradimento

Non appena Ciacci si è reso conto che la relazione tra loro si stava evolvendo in qualcosa di serio «ho messo la parola fine e ho avuto il coraggio di parlarne a chi di dovere». Ma perché rivelare il tradimento del compagno? «Perché la verità è il lusso più grande, a me non interessava confessare il suo tradimento, ma il mio». A sorpresa, il gesto ha aiutato a riavvicinare la coppia, viceversa i rapporti di Ciacci con gli amici si sono totalmente interrotti, complici le restrizioni causa Covid. Abbottonatissimo, Giovanni Ciacci non ha voluto rivelare l'identità dell'ex compagno al settimanale. E tra i lettori è già partito il totonome.