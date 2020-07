Giulia Montanarini mamma a 44 anni, è nata Alice: «Con te ho dato un senso a tutto»

Giulia Montanarini è diventata mamma della sua prima figlia, Alice. A 44 anni l’ex Letterina di “Passaparola” ed ex protagonista di “Uomini e donne” corona il suo sogno e annuncia dal suo account Instagram la nascita di Alice, dalla sua relazione con Gianmaria Papa.



Dal social Giulia prima ha postato un suo scatto, felice dopo il parto in ospedale, seguito dalla didascalia: “Sei la gioia più grande della mia vita… Con te ho dato un senso a tutto. Benvenuta amore mio… Benvenuta Alice! Siamo già pazzi di te!” e poi una della mano del papà che tiene quella di Alice, seguita dalla data di nascita della piccola: “09-07-2020......ore 17.05......”.La figlia è arrivata dopo cinque anni di fidanzamento: “Hanno deciso dopo cinque anni di fidanzamento: “Io e il padre di mia figlia stiamo insieme da cinque anni – ha svelato in un’intervista a “diva e donna” - lui fa il medico e vive Roma dove io mi sono trasferita dopo due mesi che l'ho conosciuto. Lui ha già due figli, un maschio e una femmina, e all'inizio non aveva intenzione di averne altri. Quest'estate però abbiamo deciso che ci avremmo provato: i bimbi erano un po' cresciuti. È arrivata al primo tentativo”.