Grande Fratello 16, fan contro Daniele Dal Moro. Martina Nasoni furiosa: «È sincero. So cosa sto facendo»

Giovedì 20 Giugno 2019, 19:46 - Ultimo aggiornamento: 20-06-2019 20:05

Grande Fratello 16, i fan attaccano Daniele Dal Moro e Martina Nasoni s'infuria: «È una persona sincera, so cosa sto facendo». Ma andiamo con ordine. A dieci giorni dalla fine del reality condotto da Barbara D'Urso, la coppia formata da Daniele e Martina appare sempre più unita. Ma diversi follower non crederebbero alla buona fede di Dal Moro che nella Casa aveva, al contrario, allontanato la tatuatrice umbra. Un messaggio in particolare avrebbe fatto infuriare la vincitrice del Gf.Scrive un hater: «Daniele ha appena fatto una story e ha taggato Erica Piamonte. Io a questo punto dico solo povera Martina». L'hater ci va giù pesante accusando non solo Daniele, ma anche Erica e Gianmarco di essere falsi riguardo la loro presunta storia d'amore. Martina s'infuria e replica così: «Certe cose neanche per scherzo… Daniele è un ragazzo da ammirare, una persona sincera consapevole delle sue azioni e io so esattamente cosa sto facendo e con chi sto decidendo di passare il mio tempo! Questi commenti li trovo assolutamente inutili e inappropriati anche per quanto riguarda Erica e Gianmarco che non reputo essere persone false, sono molto felice per loro».Insomma, Martina Nasoni conferma che la frequentazione tra lei e Daniele Dal Moro e quella tra Erica e Gianmarco sono reali. Doppia scintilla al Gf? Staremo a vedere.