Grande Fratello 2019, Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono lasciati: «L'intimità non è stata esplorata così a fondo...»

Mercoledì 11 Settembre 2019, 18:45 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2019 19:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Chicco mi chiede di portare pazienza e di aspettarlo dandogli il tempo di riorganizzarsi dopo la fine del suo matrimonio. Però poi bisogna passare dalle parole ai fatti, perché di telefonate ce ne siamo fatte abbastanza», sembra sia finita la storia fra Kikò Nalli e Ambra Lombardo, che si sono conosciuti e innamorati durante il Grande Fratello 2019.A dividerli è stata soprattutto la distanza geografica e gli impegni: «Io vivo a Milano e lui a Roma – ha spiegato a “Nuovo settimanale” - Chicco è un papà a tempo pieno, i suoi figli sono piccoli e deve stare con loro. Ma per me è una grande sofferenza: sono molto affettiva e passionale, ho bisogno di contatto fisico con il mio uomo».L’intimità è stata poca: «In questi tre mesi ho raggiunto più io lui a Roma che viceversa. Ogni volta però a Roma non eravamo mai soli. C'era sempre la sua famiglia e io non mi sentivo libera perché c'erano altre priorità, come è normale che sia (…) Chicco è riuscito a venire da me solo tre volte - confessa Ambra - Abbiamo avuto pochissimo tempo per stare completamente da soli... Sono una santa. L'attrazione però tra noi è forte».