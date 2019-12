Kikò Nalli e Ambra Lombardo di nuovo in crisi, la confessione della sorella di Tina Cipollari: «Lui sta soffrendo»

Non c'è pace per Kikò Nalli e Ambra Lombardo. Ne è convinta la sorella di Tina Cipollari. Dopo il malore e il ricovero dell'hair stylist e le voci su un presunto tradimento da parte della siciliana, si parla di una nuova crisi di coppia. A parlare è Annarita Cipollari, ex cognata di Nalli, ma agli stessi followers non era sfuggito che i due non apparissero più insieme sui social.

Eppure Nalli aveva dichiarato pubblicamente di non credere al gossip e al flirt con Gaetano Arena, ex coinquilino dentro la casa più spiata d'Italia. I due si sono conosciuti durante il Grande Fratello 16 e la famiglia di lui non ha mai creduto ai sentimenti di Ambra Lombardo. Annarita Cipollari ha detto al settimanale Di Più Tv che c’è di nuovo crisi tra l’esperto di bellezza e la professoressa siciliana. I due non si sentirebbero più da un po' e Nalli sarebbe di pessimo umore per questo.

«Mi preoccupa il suo rapporto con Ambra. Lo vedo nervoso e mi ha anche confidato che non si sentono da un po’. Per me sta soffrendo e non lo vuole ammettere. Io non, a volte ho l’impressione che questa Ambra lo abbia stregato. A me lei non piace, lui lo sa. Infatti Kikò non me ne parla quasi mai e se io provo a nominarla lui si arrabbia. E la sua pressione ne risente…», ha dichiarato la sorella di Tina Cipollari a Di Più Tv.

La 52enne, che non ha mai nascosto l'antipatia nei confronti di Ambra, ha confessato che Kikò si sta riprendendo fisicamente dal malore avuto di recente e che lo stress non sia dovuto esclusivamente agli impegni lavorativi, ma anche alla separazione da Ambra. «Adesso è stato dimesso, ma vorrei vederlo più sereno: dubito però che in questo periodo possa accadere: sta molto soffrendo e le sue pene sono soprattutto d’amore».

Ultimo aggiornamento: 15:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA