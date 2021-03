Guendalina Tavassi, è finita con il marito Umberto: «Separati in casa, ma basta insinuazioni»

È finita fra Guendalina Tavassi e suo marito Umberto D'Aponte. A rivelarlo è proprio l'ex gieffina attraverso una diretta Instagram e alcune stories pubblicate sul suo profilo. «Siamo separati in casa da mesi - ha spiegato la Tavassi -. E il fatto che questa cosa sia rimasta privata fino ad oggi è la prova di un raggiunto equilibrio famigliare. Un sentimento può mutare nella forma ma rimanere buono nella sostanza, soprattutto quando ci sono di mezzo dei figli». Guendalina e Umberto, sposati dal 2013, hanno due figli - Chloe e Salvatore - e proprio per il loro bene continuano a vivere sotto lo stesso tetto.

Non sono chiari i motivi della separazione, ma la Tavassi ha voluto precisare che le ipotesi circolate fin qui sono prive di fondamento. «Vi chiedo solo di evitare di scrivere ed insinuare su situazioni inesistenti - ha detto - di avere un minimo di tatto e sensibilità su questa vicenda, vorrei solo serenità per i miei figli e per la mia famiglia». A novembre la coppia fu travolta da uno scandalo a luci rosse, quando il telefono dell'ex gieffina fu hackerato diffondendo sul web foto e video intimi della Tavassi.

