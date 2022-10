Heather Parisi e la gravidanza a 50 anni: «Mi hanno detto che dovevo scegliere uno dei due gemelli»

Ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo" Heather Parisi parla della propria famiglia, svelando che il medico che la seguiva le aveva sconsigliato di portare avanti una gravidanza gemellare data la sua età. «Non è stato semplice rimanere incinta a 50 anni, ci ho messo un bel po'», ha rivelato. «Quando meno te lo aspetti, però, le cose succedono».

Heather Parisi: «Rifiutai di scegliere quale bambino tenere»

«Mi aveva detto che dovevo decidere quale dei due tenere. Io e Umberto ci siamo rifiutati, nonostante i rischi anche per la mia salute», racconta la showgirl. «Ho risposto 'non esiste che io possa decidere di eliminare uno dei miei figli».

Tra i racconti, anche quello di un'infanzia drammatica. «Ho avuto un'infanzia drammatica, ho fatto di tutto per scappare, la danza è sacrificio, è una disciplina molto severa, a 13 anni sono andata a vivere da sola a San Francisco, avevo una borsa di studio, non ho mai pagato nella mia vita una lezione di danza, ho sempre avuto le borse di studio, a volte quando non potevo fare le audizioni mandavo una foto di un grand jete e mi arrivavano le lettere con scritto "sei stata accettata"».

