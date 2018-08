Hollywood ama Palinuro, le notti stellate dei vip in Cilento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 21 Agosto 2018, 11:00

Metti una sera a cena con Leonardo di Caprio, Matthew McConaughey, il campione mondiale di nuoto Michael Phelps, metti che la serata sia ospitata in una splendida baia illuminata solo dalla luna con luci soffuse e fiaccole. Non è la scena di un film hollywoodiano ma la serata vissuta a Palinuro sulla splendida spiaggia del Buondormire. Una serata stellare lontana da riflettori e paparazzi, riservata ad ospiti di tutto rispetto. Palinuro non tradisce il Mito, si conferma regina indiscussa della costiera cilentana, meta di vip nazionali...