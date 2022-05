Jhonny Depp, l'attrice Eva Green: «Lui ha un cuore meraviglioso»

Da settimane, il processo di Johnny Depp e Amber Heard sta attirando l'attenzione da ogni parte del mondo. Molte celebrità si stanno esponendo dando il proprio appoggio ad una delle due parti. Nelle scorse ore è toccato a Eva Green, attrice che ha lavorato con Depp in Dark Shadows. Su Instagram ha pubblicato una foto insieme al collega e corredando di parole chiare e dirette: «Non ho dubbi sul fatto che Johnny riuscirà ad emergere con il suo buon nome e che il suo cuore meraviglioso sarà rivelato al mondo» scrive Green.

E aggiungendo: «La vita sarà migliore di quanto non sia mai stata per lui e la sua famiglia». Quelle di Green sono parole importanti visto che la tensione mediatica sul caso Amber-Depp è altissima.

Nelle scorse ore a fornire la sua versione dei fatti è stata anche la sorella di Amber Heard, Whitney Henriquez, la quale ha dichiarato di aver assistito ad un litigio piuttosto pesante tra la coppia, durante il quale l'attore avrebbe alzato le mani su entrambe. Episodio, quello raccontato da Whitney Henriquez, che era già stato analizzato nelle settimane precedenti, ma che acquisisce nuovi dettagli. La donna, secondo quanto riportato da Variety, ha confermato le accuse della sorella, secondo cui Depp l'avrebbe ripetutamente colpita e lei sarebbe intervenuta per evitare che l'attore si scagliasse contro di lei: «Non picchiare mia sorella. Johnny aveva già afferrato Amber per i capelli con una mano e la stava picchiando ripetutamente in faccia con l'altra, mentre ero lì» ha raccontato. «Ti odio! Vi odio tutte e due! Pu***ne del ca***o!» continuava nel racconto.