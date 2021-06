I calciatori amano Capri. Uno di questi è l’attaccante della Sampdoria Keita Balde che tornato sull’isola Azzurra insieme alla modella Simona Guatieri, sua compagna in dolce attesa, a bordo di un Pershing 43, uno dei mezzi della Boat Capri Service di Danilo, Marco e Pierpaolo, i giovani imprenditori che con la loro flotta di charter di lusso accolgono e portano in giro intorno all’isola i vip dello star system. Una vacanza breve quella di Balde, due giorni con arrivo di domenica per evitare il caos del week end. Due giorni di sole, mare con la visita alla Grotta Verde, una puntata in palestra per mantenere la forma fisica e buon gourmet serale nei ristoranti dell’isola ma con un occhio rivolto al futuro. Quello immediato riguarda la prossima stagione agonistica, ed in questo senso occhi indiscreti hanno colto l’attaccante blucerchiato trasbordare al largo dei Faraglioni sullo yacht che ospitava il neo allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, suo vecchio mister alla Lazio con il quale potrebbe aver affrontato la possibilità di tornare a vestire il nerazzurro del Campioni d’Italia nel prossimo campionato. Il calciatore ha già militato nella formazione milanese nel campionato 2018/19.

APPROFONDIMENTI GOSSIP Keita Balde e Simona Guatieri a Capri fra Inter e matrimonio

Più personale il secondo motivo che ha spinto Keita Balde e compagna a fare un giro nel Golfo: la coppia convolerà a nozze nella prossima estate ed ha deciso di pronunciare il fatidico si in una località da scegliere fra Capri, Sorrento, Amalfi e Positano.