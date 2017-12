La moglie di Fausto Brizzi cerca di voltare pagina e reagisce così

LE PIÙ CONDIVISE

IL CASO «’O na’, datti forza in quelle mura», iI post degli amici del... Quello che non usa mezzi termini, ma va dritto al sodo si fa chiamare «Genny» sul suo profilo di facebook. Uno che si rivolge all'amico 15enne, subito dopo aver letto la notizia della... di Leandro Del Gaudio e Nico Falco

IL CASO Napoli, bimbo di 3 anni dimesso dal Santobono muore il giorno dopo Morto a tre anni dopo essere stato trasportato stamattina dal 118 al Santobono di Napoli e giunto in arresto cardiaco all’osservazione del pronto soccorso. Il piccolo di Ercolano lamentava... di Antonio Cimmino