Fausto Brizzi, parla l'ex moglie Claudia Zanella: «Prima dello scandalo eravamo felici»

Martedì 9 Aprile 2019, 11:36 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2019 12:17

«Prima dello scandalo credevo di avere un matrimonio felice, ero innamoratissima di», per la prima volta dopo molto tempo,ex signora Brizzi , rompe il silenzio. Oggi è legata a un altro uomo, ma continua a essere tirata in ballo nel caso sulle presunte molestie sessuali. «Questa storia è un incubo che non finisce», ammette in un'intervista al "Corriere della Sera".quando non posso fare un passo che tutti si sentono in dovere di dire loro: 'Potevi perdonarlo'. Oppure: 'Accidenti che mascalzone, tutti uguali gli uomini'». L'attrice parla del regista e delle accuse nei suoi confronti dopo il nuovo servizio delle 'Iene' incentrato sula spagnola che ora sarebbe accusata dalla Procura di Roma per false dichiarazioni al difensore in seguito alla denuncia diuna delle tre attrici che ha accusato Brizzi per molestie sessuali.per venire a Roma a rendere le sue deposizioni e poi una borsetta firmata al suo ritorno in Spagna.Fino a ora Zanella aveva preferito non parlare ma ora parla «perché è davvero assurdo passare da essere una moglie tradita a procacciatrice di testimoni», dice sottolineando che «l’archiviazione di Fausto è stata piena — per infondatezza dei fatti — e non c’entra nulla con questa modella».Ma dopo un matrimonio lungo, non certo appena sposati. Fausto dopo lo scandalo mi ha sempre detto di non aver mai avuto rapporti sessuali se non consenzienti. Si tratta di tradimenti che avrebbero dovuto rimanere privati, e invece sono diventati i fatti di tutta Italia». Quando Brizzi è finito nell’occhio del ciclone, lui e la moglie erano legati da due anni e mezzo e avevano una figlia di appena un anno e mezzo. «Sono contenta dell’assoluzione, per mia figlia. Quando sarà grande saprà che suo padre non è un mostro», ha detto Zanella.