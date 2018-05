Bacio tra Luigi Favoloso e Aida: «La storia del bullismo vi è sfuggita leggermente di mano»

Lunedì 21 Maggio 2018, 16:33 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 17:25

Pace fatta tra Luigi Favoloso e Aida Nizar. All'interno della casa le loro discussioni avevano indignato l'Italia intera. Aida è stata vittima di bullismo, è stata emarginata, offesa dopo le sue continue provocazioni. Una pagina della tv da dimenticare che viene però riabilitata grazie a un selfie che l'ex di Nina Moric ha pubblicato sulla sua pagina Instagram proprio insieme all'ex inquilina spagnola.Favoloso e Aida si scambiano un bacio abbracciati subito dopo la diretta di Domenica Live, una pace già sancita durante il programma di Barbara D'Urso quando i due hanno giocato davanti agli altri concorrenti mostrando un clima molto diverso, ben più disteso, rispetto a quello di qualche settimana fa. Luigi era stato accusato di aver offeso Aida, a lei si era rivolto con frasi sessiste come: «Non mi toccare, mi ecciti e non posso mastur***mi». La spagnola si è sentita offesa dalla sua frase, così come dalle altre degli inquilini, ma questa è storia passata.Favoloso ha pubblicato il selfie sulla sua pagina Instagram commentando: «Il rapporto che è venuto fuori oggi che ho con @aidanizaraidatestimonia il fatto che la storia del bullismo vi è sfuggita leggermente di mano». Una frase che puntava a mettere fine alle tante polemiche, ma che invece ne ha accese altre. Se c'è, infatti, chi ha apprezzato il resto, qualcuno lo ha accusato di essersi comportato in modo ipocrita e falso.