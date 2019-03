Marco Borriello, nuovo flirt: tenerezze con Bianca Brandolini, ex di Lapo Elkann

Mercoledì 27 Marzo 2019, 12:58 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2019 14:10

La carriera da calciatore, per Marco Borriello, è ormai finita, quella di playboy invece è ancora all'apice. L'ex attaccante napoletano, reduce della deludente esperienza all'Ibiza (neanche un gol segnato in metà stagione con il club delle Baleari), si consola con una nuova conquista.Marco Borriello è infatti stato paparazzato dai fotografi di Chi in compagnia di Bianca Brandolini d'Adda, 31enne modella e attrice italo-francese, di origini aristocratiche. Il nome non dovrebbe risultare nuovo agli esperti di cronache mondane: Bianca Brandolini, infatti, è stata fidanzata con Lapo Elkann, che è anche suo parente. Lo riporta TgCom24. Marco Borriello e Bianca Brandolini d'Adda sono stati avvistati più volte a Milano, tra passeggiate in centro e tenere effusioni scambiate a cena. La scintilla sarebbe scoppiata proprio durante la cena romantica in un esclusivo ristorante della zona più fashion del capoluogo lombardo: quando Bianca Brandolini sale da sola in hotel, Marco è pronto a raggiungerla dopo qualche minuto...A 36 anni, Marco Borriello si è ritirato dal calcio giocato, ma non ha rescisso il contratto con l'Ibiza: l'ex attaccante è diventato dirigente del club, militante nella Segunda Divisiòn B del campionato spagnolo (equivalente alla nostra Lega Pro) e aiuterà la proprietà nelle scelte di mercato. Intanto, però, il curriculum sentimentale si arricchisce: dopo Belen Rodriguez, Camila Morais, Cristina Buccino e Gilda Ambrosio (quest'ultimo flirt mai confermato ufficialmente), per Marco Borriello c'è una nuova conquista.