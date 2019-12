Nicole Mazzocato dopo Uomini e Donne: «Ho pensato al suicidio, sono arrivata a pesare 39 chili»

Nicole Mazzocato ha passato un periodo davvero difficile. Dopo la sua difficoltosa partecipazione a Uomini e donne, programma condotto da Maria De Filippi, ha infatti avuto per le numerose critiche subite problemi di peso e ha pensato al suicidio.

A pesarle le diverse critiche incassate durante il dating show Mediaset: Uno dei momenti più difficili è stato quello successivo all’esperienza a Uomini e Donne – ha spiegato in un’intervista a Rivelo con Lorella Boccia - Dopo la fine del programma sono stata sommersa da critiche e insulti che mi hanno fatto molto male. Ero entrata in un tunnel, non riuscivo più a capire il senso della mia vita (…) Vedevo le altre persone che mi descrivevano come un mostro. Ogni volta che arrivava un insulto, un commento negativo io accumulavo, accumulavo, accumulavo. Poi arriva un punto in cui come ogni persona scoppi, non ce la fai più. Io sono arrivata che pesavo 39 kg, pochissimo. Stavo sfiorando l’anoressia».

La perdita di peso è stata eccessiva e per uscire dai disordini alimentari è dovuta ricorrere all’aiuto dello psicologo: «Ero diventata magrissima, pesavo 39 chili, stavo sfiorando l’anoressia. Non trovavo più un senso alla mia vita e ho pensato spesso al suicidio. Ne sono uscita con l’aiuto di uno psicologo. Andare dallo psicologo non è una cosa di cui vergognarsi e lo consiglio a tutti».

