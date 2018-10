Nina Moric a Verissimo: «Io e Fabrizio cerchiamo l'equilibrio per amore di Carlos»

Sabato 20 Ottobre 2018, 17:54 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2018 18:34

Nina Moric a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, parla della riconciliazione con l'ex marito Fabrizio Corona per amore del figlio Carlos: «Sono stati anni difficili, ma non volevo fare il teatrino raccontando di quanto siamo tornati ad essere una famiglia felice».Nell'intervista in studio, Nina Moric parla di diverse persone vicine a Fabrizio Corona, a cominciare dalle ex, Belen Rodriguez e Silvia Provvedi. «Io e Fabrizio siamo due persone molto diverse: lui ama la vita e il mondo, ama apparire, vuole essere sempre al centro dell'attenzione. Ma non è una critica, lui è così, uno showman nato, un Freddie Mercury che non sa cantare» - spiega Nina Moric, che commenta anche le dichiarazioni di Fabrizio Corona, sempre a Verissimo - «Lui è così, in realtà credo che sia lui ad essere ancora innamorato di me. Ci siamo ritrovati per il bene di Carlos: abbiamo dato un senso alla famiglia per amore di nostro figlio, stiamo cercando un equilibrio per questo dopo quattro anni di lunghe sofferenze».Dimenticare gli attriti e i veleni del passato è impossibile: prima la separazione e poi il divorzio, con tante frecciate mentre Corona frequentava Belen Rodriguez. «Ho sofferto un dolore che non augurerei neanche al mio peggior nemico, chi non lo ha vissuto non lo può capire. Sono stati anni di rabbia e rancore, ma non voglio ricordare le cose brutte del passato» - spiega Nina Moric - «Fabrizio Corona resta il grande amore della mia vita, perché mi ha dato un dono come Carlos. Non so se il riavvicinamento sia stato sentito o studiato a scopi mediatici, un po' ci penso ma non potrebbe essere così crudele. Carlos ha bisogno di questa sintonia, come ogni bambino e come ogni essere umano».«Ora sono più forte, grazie all'amore per mio figlio. Se cadrò altre duemila volte, sarò pronta a rialzarmi cinquemila volte. E ci sarò sempre» - spiega- «L'unica cosa che posso rimproverare aè l'apertura del: lui può fare ciò che vuole, ma nostro figlio, anche se ha 16 anni, non è interessato ai social e l'account non rispecchia la sua identità, non ha neanche lo smartphone. Non è un bene che un minore risenta dell'esposizione mediatica dei genitori, mio figlio non può essere sottoposto ai commenti più beceri dei social ed è stato lui stesso a chiedergli di chiudere l'account, ora rivolgo lo stesso invito a Fabrizio».