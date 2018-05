Paola Caruso, colpo di fulmine per Francesco Caserta: «Convivamo, l'ho conosciuto un mese e mezzo fa»

Lunedì 28 Maggio 2018, 18:41 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 18:43

MILANO – “Al momento vivo con lui a Montecarlo, ma stiamo arredando una casa sulle rive del Lago Maggiore. Sarà pronta: alla fine di questo mese”. Un colpo di fulmine per l'ex isolana (ed ex "Bonas" di "Avanti un altro)che solo un mese e mezzo fa ha incontrato il suo attuale fidanzato, l’imprenditore Francesco Caserta, con cui convive e che presto vorrebbe sposare: “Da quando ci siamo conosciuti un mese e mezzo fa – ha raccontato a “NuovoTv” - non ci siamo più, separati. Non siamo stati nemmeno un giorno senza dormire insieme, siamo molto attaccati”.Si sono conosciuti per caso in aeroporto (“Ci siamo incontrati all'aeroporto di Lamezia, io ero andata in Calabria a trovare la mia famiglia. Lui era in fila davanti a me. Mentre stavamo salendo sull'aereo, mi ha preso il bagaglio e mi ha detto: "Ti aiuto". Ci siamo guardati negli occhi e mi sono innamorata. Non scorderò mai il nostro sguardo, ho visto la sua anima.È successo come nei film, quando ti guardi ne- gli occhi e t'innamori. È stato un colpo di fulmine”) e in progetto c’è anche un figlio: “Non dico che ci stiamo pensando però io ho 33 anni, lui ne ha 28 e per noi la famiglia è importante. Prima di fare un figlio, però, ci sposeremo. Siamo due persone un po' vecchio stampo”.