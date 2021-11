Paul Rudd è l'uomo più sexy dell'anno: la corona di People all'Ant-Man della Marvel

Non ci sono dubbi: è Paul Rudd l'uomo più sexy dell'anno 2021 per People. Il volto di Ant-Man della Marvel si è messo in tasca il primato (con suo grande stupore) ribaltando totalmente i sondaggi che vedevano Chris Evans tra i vincitori. «Vado subito a preparare i biglietti da visita» ci scherza su anche l'attore stesso che stenta a crederci: «So che quando le persone sentiranno che sono stato eletto l'uomo più sexy del mondo reagiranno con un 'Cosa?' Questa non è falsa umiltà. Ci sono così tante persone che dovrebbero ricevere questo onore prima di me». Rudd ha ereditato il titolo di Sexiest Man Alive - che ogni anno il magazine americano assegna a un personaggio del mondo dello spettacolo o dello sport - da Michael B Jordan, vincitore del 2020.

Paul Rudd, ritira il premio incredulo

«Non è falsa modestia, la mia - continua su People il 52enne - Ci sono tanti uomini che avrebbero meritato il titolo più di me. Io mi vedo solo come un padre e un marito, e quando non lavoro passo il tempo con la mia famiglia». Ma è proprio l'atteggiamento riservato (oltre a due intensi occhi verdi) che ha convinto la giuria di People a eleggere Rudd. Schivo e dal sorriso coinvolgente ecco cosa ha reso speciale Paul per il pubblico. Caratteristiche che gli hanno fatto conquistare anche il cuore della moglie Julie, con la quale è sposato da oltre 18 anni ha due figli, Jack e Darby, di 17 e 12 anni. «L'ho saputo via e mail e lei è stata l'unica a cui l'ho detto subito. All’inizio è rimasta tra lo stupito e il divertito, ma poi ha commentato “Beh, ci hanno visto giusto”. Probabilmente mentiva, ma è stata molto dolce, devo riconoscerlo. Del resto, cos’altro avrebbe potuto dire?»

Una vita riservata

Ma di chi ha veramente paura Rudd sono gli amici: «Loro mi distruggeranno, lo so. Dopotutto, è per questo che sono miei amici. Sanno che d’ora in poi la mia vita cambierà da così a così», ha scherzato. «Adesso, finalmente, sarò invitato a qualcuna di quelle fantastiche cene con George Clooney, Brad Pitt e Michael B Jordan. Mi ci vedo, del resto, alle feste sugli yacht, anzi, spero di bazzicare gli yacht sempre di più!»

Paul Rudd incoronato uomo più sexy dell'anno da People