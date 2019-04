Sarah Altobello su Paolo Brosio a Domenica Live: «L'ho preso a cuore, gli faccio da badante...»

Domenica 7 Aprile 2019, 18:30 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2019 18:52

È un ballo conil “regalo” chechiede aa Domenica Live. La trasmissione torna a occuparsi della presunta relazione tra due ma anche dell’esistenza di un possibile fidanzato della Altobello.I primi commenti della donna su Brosio non sono granché romantici.«Paolo l'ho preso a cuore - dice Sarah Altobello - gli faccio da badante...".Un’affermazione che Brosio giustifica, ricordando le cure che lei gli ha prestato all’Isola dei Famosi al ritorno dall’infermeria.Poi, Barbara D’Urso punta l’attenzione sul presunto amante della giovane. Secondo indiscrezioni, Sarah Altobello sarebbe fidanzata da tre anni con l’agente,che entra a sorpresa in studio con un mazzo di rose rosse.Sarah smentisce la relazione, pur ammettendo di aver dormito a casa sua: «Ma di che stiamo parlando? Dell'acqua fredda! Lui si è infatuato lui di me, vuole apparire».Dopo tanto gossip, è proprio Tony a fare chiarezza: «Sono il manager di Sarah da cinque anni, non ho mai detto di essere il fidanzato».Sono molti tra gli ospiti in studio, però, a non credere all’affermazione.