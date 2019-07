Sofia Vergara, show con Gianluigi Lembo nella notte caprese

Mercoledì 10 Luglio 2019, 12:06

Notte in Taverna con Sofia Vergara, supermodella e attrice, già star della serie «Modern Family»: balli e canti sul palco in compagnia di Gianluigi Lembo e dell'Anema e Core band.In viaggio a Capri in compagnia del marito Joe Manganiello, per festeggiare il loro anniversario di nozze, Sofia, stile gitana, gonna lunga e mini top in pizzo, si è lasciata trasportare dal ritmo dell'anema e core.Sul ritmo di Despacito, ha ammaliato tutti con sinuose danze , tamburello personalizzato alla mano, sorrisi e foto di rito con Gianluigi, proprio mentre le dedicava una canzone.A sorpresa, dopo un paio di estati, è tornato in taverna anche il chitarrista Tom Morello, noto in particolare per essere il chitarrista dei Rage Against the Machine.