Stefania Orlando, a Domenica Live spunta il fratello segreto: «Mi chiamo Gianni, voglio un suo abbraccio»

«Avevo due anni quando mia mamma ha incontrato il papà di Stefania».

Gianni Orlando, fratello “segreto” di Stefania Orlando del Grande Fratello Vip, racconta la sua difficile storia a Domenica Live. Gianni non ha ma conosciuto suo padre. Quando la madre ha incontrato l’uomo che sarebbe diventato il padre di Stefania, gli ha chiesto di riconoscere Gianni. E così è stato.

Gianni Orlando ora dice: «Il mio primo nome è Antonio. Da quando ho sette anni è subentrato “Gianni” perché c’erano troppi “Antonio” in famiglia. Il mio cognome è Orlando. Prima della nascita di Stefania e Fabio, a 7 anni sono stato mandato in collegio. Da quello che ho come ricordo, è perché lavoravano tutti e due e non potevano tenermi a casa».

Gianni Orlando è stato in collegio dai 7 ai 16 anni. Tornava a casa poco. E non era facile. «Non erano bei momenti», ricorda.

Ora Gianni Orlando ha scritto una lettera pubblica a Stefania Orlando, perché non capisce come mai la sorella, al Grande Fratello Vip, parli della famiglia ma senza mai menzionarlo.

Poi, la drammatica confessione.

Gianni Orlando dice: «Ho scoperto che quando, da bambino, tornavo a casa, mamma a Stefania e Fabio diceva che ero un amichetto che andava a trovarlo, non loro fratello. Hanno saputo il nostro legame trent’anni fa».

Il dolore è forte, lo è sempre stato.

Gianni Orlando: «Io non ho nulla da nascondere. La colpa è stata di mamma, non di Stefania. Io non sono qui per fare dispetti a nessuno, ma vorrei solo un abbraccio».

