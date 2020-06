Uomini e donne, Anna Munafò è diventata mamma: «Arrivi tu... Michael»

Ultimo aggiornamento: 17:39

è diventatadel suo primo figlio, Michael. L’ex protagonista del trono classico di “”, il dating show condotto da Maria De Filippi, ha dato l’annuncio del nuovo arrivo in famiglia con un post dal suo account instagram.Anna ha condiviso uno scatto che la vede, sul letto dell’ospedale, assieme al primogenito e al marito, Giuseppe, seguito dalla didascalia: “21/06/2020 arrivi tu 🥰❤️ Michael ❤️🥰 @peppesaporita”. Anna si è allontanata da un po’ di tempo dal mondo dello spettacolo e il marito non ne fa parte: si sono conosciuti durante una vacanza in Grecia e sono sposati lo scorso anno, quando si sono accorti che Anna era in stato interessante.Durante il suo percorso a “Uomini e donne”, nel trono classico, Anna ha scelto il corteggiatore Emanuele Trimarchi, con cui ha avuto una relazione durata molto poco, molte l’altro pretendente, Marco Fantini, ha poi finito sulla comoda poltrona del tronista…