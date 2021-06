Uomini e donne, lo sfogo social di Anna Munafò: «Esco dopo tanto tempo, gli occhi addosso perchè ho 28 chili in più»

Anna Munafò, l’ex tronista di “Uomini e donne”, si sfoga sui social. Anna Munafò è uscita di casa dopo tempo, complici anche le misure anti-Covid e ha sentito addosso gli sguardi delle persone per via dell’aumento di peso: “Si – ha scritto su Instagram - ho 28 kg in più, che si vedono e che non nascondo, come non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero”.

