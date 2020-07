Uomini e Donne, Marco Cartasegna e la seconda pubertà: «Ho preso due taglie. Un po' di panzetta, tanta consapevolezza»

Ultimo aggiornamento: 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, ex tronista di “”, è tornato sui social con una foto in costume assieme alla mamma. Marco, un po’ più abbondante rispetto al passato, ha confessato di vivere la sua “seconda pubertà”, di aver preso due taglie ma di sentirsi comunque a suo agio.A trent’anni, anche se qualcuno gli ha detto che sta “invecchiando male”, la sua nuova silhouette non sembra dispiacergli affatto: «Quest’anno – ha scritto nlla didascalia - ho come vissuto una seconda pubertà, arrivata puntuale con i 30 anni. Praticamente ho preso due taglie, non solo di panza, ma anche di spalle, braccia, cosce. Qualcuno, molto di recente, mi ha detto che sto invecchiando male. Può darsi. Però sinceramente, io mi piaccio di più. Mi sento più a mio agio in questi 92kg, con un po’ di panzetta e con tanta consapevolezza in più. Auguro anche a voi di sbattervene un po’ di più le palle di quello che pensano gli altri. E poi con una mamma così, non credo potrò invecchiare troppo male 😊».