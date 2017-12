Soleil dopo la rottura con Onestini si gode l'amore con Cartasegna: «Felice di tutte le decisioni che ho preso»

Venerdì 29 Dicembre 2017, 13:34 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 13:37

dopo la fine della sua relazione conparla a cuore aperto del suo nuovo amore e della sua vita. In un'intervista a Comingsoon parla di: «C’è stato un bel trambusto prima di arrivare a questo punto però sono assolutamente felice di tutte le decisioni che ho preso».Soleil aggiunge di non essere pentita di aver lasciato Luca mentre era ancora nella casa del Grande Fratello Vip: «Qualsiasi decisione l’ho fatta in base al mio istinto. Non potrei essere più felice di quello che ho fatto», ammettendo che rifarebbe anche la scelta di partecipare al Uomini e Donne: «Senza ombra di dubbio mi ha portato tantissimo e ha sbloccato in me tante cose che sicuramente prima trattenevo. Mi ha aiutata ad ascoltare il mio istinto. Lì bisognava parlare delle proprie emozioni, di come ti sentivi, dell’altra persona. La rifarei senza ombra di dubbio».Soleil ha lasciato Luca con una lettera, dopo che da qualche giorno dopo la partecipazione del suo fidanzato al reality iniziavano a circolare voci circa il suo flirt con Cartasegna. Ora i due sono liberi di vivere il loro amore e felici di questo, anche se il pubblico, ma soprattutto i fan di Luca, non hanno certo gradito la loro mancanza di "tatto".