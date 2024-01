Luca Onestini eliminato (subito) dal Grande Fratello spagnolo: «Non credo di meritarmelo»

Luca Onestini va al Grande Fratello Duo e viene immediatamente eliminato. Era arrivato nella casa del reality spagnolo in coppia con Ivana Icardi, perché così funziona in questa versione. I due sono finiti al televoto ma l'unico che ha dovuto abbandonare la casa è stato l'ex di Soleil. «Non credo di meritarmi di essere il primo eliminato».

Onestini eliminato (subito) dal Gf spagnolo

Non ci è rimasto bene l'influencer, ma alla fine si compliemnta con la sua compagna d'avventura che va avanti: «Va bene così, tu Ivana vai avanti e divertiti, fai bene come già stai facendo.

Luca Onestini, primer expulsado de 'GH DÚO 2': "No creo que me lo merezca". ¿Qué pensáis?



🔁 No creo que estuviese aportando nada

❤️ Tiene razón, se debería haber quedado#GHDúo19E #GHDúoGala2 https://t.co/odo2AGaIdQ — Gran Hermano (@ghoficial) January 19, 2024

Però questo è quello che è successo e allora va benissimo. Adesso verrò lì da te. Io qui dentro ho fatto quello che mi sentivo di fare e sono sempre stato me stesso. Sono stato vero. Sono il primo eliminato, è vero, ma vado sempre a testa alta. Sì sono stato il vincitore di Secret Story. Come sono passato dalla vittoria all’essere il primo eliminato in un programma? Vedi, la verità è che la mia vita è così. Le vie di mezzo non mi sono mai piaciute. Sono o bianco o nero. Sono il primo eliminato e almeno sono il primo in qualcosa. I problemi sono altri e non questo. Non ho mai attaccato o criticato i miei compagni, in questa settimana li ho solo conosciuti. Se mi piace Mayka? Lei è molto carina, ma detto questo non significa che la veda come fidanzata».