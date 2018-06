U&D, Marco Firpo dopo l'intervento al cuore: «Me lo ha spezzato Gemma Galgani, oggi porto le cicatrici»

Venerdì 1 Giugno 2018, 17:24 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 18:00

«Gemma mi ha spezzato il cuore: da quando mi ha lasciato ho affrontato un calvario e oggi porto sulla pelle, sul petto la cicatrice di un intervento chirurgico in cui erano più le possibilità che lasciassi questo mondo rispetto a quelle che potessi tornare a casa mia, tra i miei vigneti e il mio mare». A parlare Marco Firpo, ex corteggiatore di Gemma Galgani a “Uomini e donne”.I due hanno avuto una love story nata nel programma condotto dalla De Filippi, poi naufragata. Marco ha sofferto e poi in seguito a dei malori è stato operato al cuore: «Per carità – ha raccontato in un’intervista a “DiPiù” – non voglio dire che sia stata colpa di Gemma se sono stata male, non l’ho pensato, ma senza di lei qualcosa si è rotto dentro di me. Mi ha consumato, mi ha costretto a lottare con la morte».