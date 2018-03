Valentina Nappi: «Andare con Salvini? Neanche morta. Sono cornuta, ma fiera»

Lunedì 12 Marzo 2018, 22:27 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 22:57

fomenta l'odio tra gli italiani, sono gli immigrati a stare male, non noi. Andare a letto con lui? Neanche morta, piuttosto mi faccio tagliare il clitoride. Non mi piace utilizzare politicamente la f**a, ma in questo caso sì». Unadecisamente senza peli sulla lingua, intervistata da La Zanzara su Radio24. La pornostar italiana, infatti, ha spiegato: «Prima di andare con Salvini, mi farei infibulare o me la farei cucire. E poi io sono per l'».La, che attualmente si trova per lavoro negli, ha confessato di avere molta nostalgia per l'. In particolare, per un aspetto: «Gli americani si lavano poco, a me piace leccare tutte le parti del corpo ma in certi casi è impossibile. Diciamo che mi accontento di chi ha un odore accettabile, dal momento che ho incontrato attori che non si lavavano anche da tre giorni».Quando le viene chiesto della sua vita sentimentale, la pornostar-filosofa non esita a definirsi una "": «Sì, lo sono e ne sono orgogliosa. Io vivo negli Stati Uniti, il miosta in Italia e siamo una coppia aperta da otto anni. In fondo, è bello avere un partner curioso, creativo a letto e sessualmente attivo. Quando ci siamo conosciuti, stavo debuttando nel mondo del porno, diciamo che mi ha già conosciuto t***a ma prima di lui avevo avuto al massimo dieci uomini. Essere cornuti è bello, da tempo dico che dovremmo organizzare in Italia un 'Cornuti Pride'».Ladi Valentina Nappi, dopo gli esordi in Italia, sta conoscendo un periodo molto fortunato. La pornostar, 27 anni, originaria di Scafati (Napoli), in questi ultimi anni ha lavorato per le più note case di produzione di lungometraggi hard, da Brazzers a Naughty America.Quando le chiedono chi apprezza nel mondo del porno di oggi, Valentina Nappi sorprende tutti e cita un attore spagnolo noto con il nome d'arte di. La pornodiva spiega così il perché di quello strano nome: «Lui è basso, grasso e ce l'ha piccolo, si tratta di un chiaro riferimento in antitesi ai cosiddetti 'stalloni'. Lo trovo fortissimo, non vedo l'ora di andare a Barcellona e incontrarlo».«El Pony de Bilbao è il mio nuovo eroe, mi ricorda un po' i ragazzi che mi piacevano durante l'adolescenza, avevo proprio ile non bellissimi» - aggiunge ancora la Nappi - «Una volta dimenticavo solo quelli che scopavano male, ora dimentico tutti».